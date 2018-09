Nach seinen Äußerungen zu den Ereignissen in Chemnitz muss sich Verfassungsschutz-Präsident Maaßen bis heute dem Bundesinnenministerium erklären.

Das sagte Ressortchef Seehofer am Abend im ARD-Fernsehen. Er erwarte eine Begründung von Maaßen, auf die er seine These stütze, betonte Seehofer. Zugleich verwies der CSU-Politiker darauf, dass ihn Maaßen persönlich vorab über seine Zweifel informiert habe. Auch sei das Innenministerium darüber unterrichtet gewesen, dass der Verfassungsschutz-Präsident an die Öffentlichkeit gehen wolle. Er hatte in einem Zeitungsinterview unter anderem die Echtheit eines Videos aus Chemnitz in Frage gestellt, auf dem ein ausländerfeindlicher Übergriff zu sehen ist - ohne dafür Belege vorzulegen.