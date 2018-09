Das Bundesamt für Verfassungschutz will nach umstrittenen Äußerungen von Behördenpräsident Maaßen alle zugänglichen Informationen zu den Vorfällen in Chemnitz überprüfen.

Wie das Amt am Abend in einer im Internet veröffentlichten Erklärung mitteilte, geht es dabei vor allem um mögliche Hetzjagden von Rechtsextremisten gegen Migranten. Maaßen hatte unter anderem die Echtheit eines dazu kursierenden Videos in Zweifel gezogen und erklärt, dazu lägen ihm keine belastbaren Informationen vor. Aus fast allen im Bundestag vertretenen Parteien gab es Kritik an dieser Aussage. SPD-Vize Stegner, Grünen-Fraktionschef Hofreiter und Linken-Chefin Kipping forderten Maaßens Entlassung. Der Innenausschuss des Bundestages will sich in einer Sondersitzung mit dessen Äußerungen befassen - als Termin ist der 17. September im Gespräch.- Bundesinnenminister Seehofer erklärte, sein Informationsstand zu den Vorfällen in Chemnitz sei mit dem von Maaßen identitisch.