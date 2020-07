Frankreich zieht sich nach einem Zwischenfall mit einem türkischen Kriegsschiff im Mittelmeer vorübergehend aus dem Nato-Seeüberwachungseinsatz "Sea Guardian" zurück.

Das Verteidigungsministerium in Paris teilte mit, man habe das Bündnis darüber informiert. Frankreich wirft der Türkei vor, dass eines ihrer Kriegsschiffe mehrfach sein Feuerleitradar auf eine französische Fregatte gerichtet habe. Solche Systeme werden in der Regel dazu benutzt, Zieldaten für den Waffeneinsatz zu liefern. Frankreich hatte die Aktion als extrem aggressiv gewertet. Die Türkei weist die Vorwürfe zurück. Bundeskanzlerin Merkel sprach in Berlin von einem sehr ernsten Vorfall, der aufgeklärt werden müsse.



Bei der Operation "Sea Guardian" geht es unter anderem um die Bekämpfung von Terrorismus und Waffenschmuggel.