Russland hat Vorwürfe Südkoreas zurückgewiesen, wonach heute früh ein Militärflugzeug in den koreanischen Luftraum eingedrungen ist.

Mehrere russische Flugzeuge hätten sich über internationalen Gewässern befunden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Südkoreanische Jets hätten sich ihnen in gefährlicher Weise genähert und unprofessionelle Manöver ausgeführt. Die Regierung in Seoul hatte erklärt, eine von mehreren russischen Maschinen sei in den Luftraum des Landes eingedrungen. Daraufhin seien Abfangjäger aufgestiegen und hätten Warnschüsse abgegeben. Auch chinesische Militärflugzeuge hätten sich in der Region aufgehalten. Man werde deshalb in Moskau und Peking Beschwerde einlegen.



Den Angaben zufolge ereignete sich der Zwischenfall über der Inselgruppe Dokdo zwischen Südkorea und Japan, auf die beide Staaten Anspruch erheben. Die Regierung in Tokio warf deshalb sowohl Russland als auch Südkorea vor, japanischen Luftraum verletzt zu haben.