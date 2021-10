Spitzenvertreter von FDP und Grünen haben in Berlin erneut über die Beteiligung an einer neuen Bundesregierung beraten. Grünen-Chef Habeck sprach nach dem Treffen von einem guten Start. Man habe eine Gesprächskultur aufgebaut und sachorientiert miteinander gesprochen. Der FDP-Vorsitzende Lindner sagte, es habe in guter Atmosphäre die Klärung begonnen, wie das Trennende zwischen beiden Parteien überwunden werden könne.

Die grüne Co-Vorsitzende Baerbock meinte, das Wahlergebnis habe den Parteien den Auftrag gegeben, wirkliche Erneuerung bei den Zukunftsaufgaben zu schaffen. Hier sei man heute einen ersten kleinen Schritt gegangen.

"Harte Verhandlungen"

Vor dem Gespräch hatten sich die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Göring-Eckardt, noch zurückhaltender geäußert. Sie erklärte im ZDF, sie gehe bei den Gesprächen über ein mögliches Bündnis mit SPD und FDP von harten Verhandlungen aus. Niemand solle so tun, als ob man sich schon gegenseitig die Wattebäusche zuwerfe. Als Beispiel nannte sie die Klimapolitik. Die Aufgaben seien riesig, betonte Göring-Eckardt.



Der Co-Fraktions-Vorsitzende der Grünen, Hofreiter, erklärte, man wolle einzelne Maßnahmen - wie etwa ein Tempolimit auf Autobahnen - nicht zur Bedingung für einen Eintritt in eine Koalition machen. Jetzt gehe es nicht um Spiegelstriche, sondern um einen grundsätzlichen Aufbruch, sagte Hofreiter der "Rheinischen Post".



Eine erste Runde zwischen beiden Parteien hatte es bereits am Dienstagabend in kleiner Runde gegeben. Für die kommenden Tage sind in unterschiedlichen Konstellationen weitere Gespräche der Parteien mit Union und SPD geplant.



