Rosario Ibarra de Piedra, mexikanische Menschenrechtsaktivistin, steht vor einem Bild eines Marsches gegen Entführungen. Archivbild. (Alex Cruz/EFE/epa/dpa)

Wie die Nationale Menschenrechtskommission Mexikos mitteilte, starb sie im Alter von 95 Jahren in Monterrey. Ibarra gehörte mehrmals zu den Kandidatinnen für den Friedensnobelpreis. Der mexikanische Präsident Lopez Obrador schrieb in einer Twitter-Botschaft, Ibarra werde die Menschen immer an die Solidarität mit denjenigen erinnern, die unter dem Verschwinden ihrer Angehörigen leiden. Ibarra hatte in den 1970er Jahren als Betroffene eine Bewegung für Familienangehörige Verschwundener in Mexiko gegründet.

Das gewaltsame Verschwindenlassen von Personen gilt als großes Problem in Mexiko. Es wird oft in Zusammenhang mit organisierter Kriminalität betrachtet, aber auch mit dem Handeln früherer Regierungen. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur gelten heute rund 100.000 Menschen in Mexiko als verschwunden.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.