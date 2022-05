Gastgewerbe

In der Gastronomie liegt das Umsatzniveau noch unter den Werten von vor der Corona-Krise. (Jonas Walzberg/dpa)

Von Februar auf März des laufenden Jahres zogen die Umsätze in der Branche preisbereinigt um gut 6 Prozent an, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Im Vergleich zum März 2021, als Hotels, Pensionen und Gastronomie wegen der Corona-Pandemie stark von Einschränkungen betroffen waren, gab es sogar ein Plus von knapp 115 Prozent.

Vergleicht man die Werte allerdings mit dem Februar 2020, dem Monat vor Ausbruch der Pandemie in Deutschland, zeigt sich, wie viel die Betriebe noch aufholen müssen: Die Erlöse im März 2022 blieben real um fast 28 Prozent unter dem damaligen Niveau.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.