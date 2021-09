Die SPD hat die Bundestagswahl nach dem vorläufigen Ergebnis mit 25,7 Prozent der Stimmen gewonnen.

Das teilte die Bundeswahlleitung am frühen Morgen mit. Die SPD konnte demnach im Vergleich zur Wahl vor vier Jahren um 5,2 Punkte zulegen. Die Union kommt auf 24,1 Prozent, das ist ein Minus von 8,8 Punkten. Die Grünen erreichten mit 14,8 Prozent das beste Ergebnis ihrer Geschichte und sind damit drittstärkste Kraft. Die FDP verbesserte sich auf 11,5 Prozent. Die AfD verlor leicht auf 10,3 Prozent. Deutliche Verluste musste die Linke hinnehmen. Sie erzielte 4,9 Prozent. Die Linke liegt zwar unter der Fünf-Prozent-Hürde. Weil sie aber drei Direktmandate errang, zieht sie trotzdem in Fraktionsstärke in den Bundestag ein. Der Südschleswigsche Wählerverband, der als Partei der dänischen Minderheit von der Fünf-Prozent-Hürde befreit ist, ist künftig mit einem Abgeordneten vertreten.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.