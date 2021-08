Taliban-Milizen haben neben Kundus heute zwei weitere Provinzhauptstädte im Norden Afghanistans unter ihre Kontrolle gebracht. Die Regierungstruppen sind in der Defensive und wegen des Abzugs der Nato auf sich allein gestellt. Ist also ein neuer internationaler Militäreinsatz erforderlich? Der Vorstoß des CDU-Politikers Röttgen stößt in den eigenen Reihen auf Widerspruch.

Röttgen hatte in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vor einem Durchmarsch der Taliban in Afghanistan gewarnt. Es dürfe jetzt nicht zugelassen werden, dass die Islamisten militärisch einseitig Fakten schüfen, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags. Röttgen appellierte an die internationale Gemeinschaft, den Vormarsch der Islamisten zu stoppen. Dies könne auch eine Beteiligung der Bundeswehr bedeuten.

Wadephul (CDU): "Sehe weder politisch noch militärisch Ansatzpunkt für neue Entscheidung"

Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Wadephul (CDU) widersprach Röttgen entschieden. Wadephul sagte der Deutschen Presse-Agentur, er sehe nach dem Ende des Nato-Einsatzes weder politisch noch militärisch einen Ansatzpunkt für eine neue Entscheidung.



Doch Unruhe herrscht auch, weil viele Menschen im Norden Afghanistans die Flucht ergreifen dürften. Der Vormarsch der Taliban sei eine bittere Konsequenz aus der Entscheidung, die internationale militärische Hilfe in Afghanistan im Sommer einzustellen, kritisierte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hardt (CDU). Deutschland und Europa sollten bei der Aufnahme von Geflüchteten "zur weiteren Unterstützung der UNO und der Nachbarstaaten" bereit sein. Und die Bundesrepublik selbst?

Unionsvize Frei hält Afghanistan nicht überall für unsicher

Hier hält die Unionsführung offenbar daran fest, in Deutschland straffällig gewordene Flüchtlinge aus Afghanistan in ihr Heimatland abzuschieben. Unionsfraktionsvize Frei (CDU) sagte der Zeitung "Die Welt", der weitere Vormarsch der Taliban bedeute nicht, dass das Land bereits in allen Teilen unsicher wäre. "Solange in Afghanistan eine sichere innerstaatliche Fluchtalternative besteht, ist eine Anerkennung als 'schutzbedürftig' nicht begründet", betonte Frei.

Kundus, Talokan und Sar-e Pul gefallen

In Kundus, wo die Bundeswehr bis zum Sommer ein Feldlager betrieben hatte, hatten Taliban-Kämpfer am Sonntag nach stundenlangen Gefechten den Sitz des Gouverneurs und der Polizei sowie das größte Gefängnis der Stadt unter ihre Kontrolle gebracht. In der Provinzhauptstadt Sar-e Pul nahmen sie den Gouverneurssitz und das Polizeipräsidium ein. Ein Mitglied des Provinzrats erklärte, die Regierungstruppen hätten sich hier auf eine nahe gelegene Militärbasis zurückgezogen. Auch aus der Stadt Talokan wurde die afghanische Armee vertrieben. Ein Sprecher der staatlichen Sicherheitskräfte kündigte eine Gegenoffensive an.

Droht Rückkehr zum Stand von 2001?

Doch das Vertrauen, dass die afghanische Armee dem Druck der Taliban standhalten kann, scheint nicht allzu groß. Seit Wochen gibt es Befürchtungen, dass die Islamisten den noch bis Ende August andauernden Abzug der Nato-Soldaten nutzen werden, in Afghanistan wieder die Macht zu übernehmen. Das wäre eine Rückkehr zum Stand von 2001, als der internationale Militäreinsatz zum Sturz der Taliban begann. Sie hatten sich damals geweigert, Osama bin-Laden auszuliefern, den Drahtzieher der Anschläge vom 11. September.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.