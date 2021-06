Der Vormarsch der radikalislamischen Taliban im Norden Afghanistans beschäftigt zunehmend auch die Bundeswehr.

Ein Sprecher des Einsatzführungskommandos in Potsdam sagte, man verfolge die Präsenz und die Entwicklung sehr genau. Bisher sei das Lager der Bundeswehr bei Masar-i-Scharif nicht betroffen. Am Zeitplan für den Abzug aus Afghanistan habe sich nichts geändert.



Die Taliban rücken derzeit vor allem in Nordafghanistan vor. Lokale Medien berichten über Kämpfer am Rande von Masar-i-Scharif. Die Taliban sollen in den vergangenen Tagen acht weitere Bezirke unter ihre Kontrolle gebracht haben. Die Regierungstruppen hätten sich zurückgezogen, heißt es.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.