Der frühere deutsche NATO-General Egon Ramms macht die afghanischen Soldaten für die raschen Geländegewinne der Taliban verantwortlich.

Offenkundig mangele es der Armee des Landes an Durchhaltevermögen und Einsatzwillen, sagte Ramms im Deutschlandfunk. Sie nehme den Kampf gegen die islamistischen Rebellen nicht so auf, wie man es erwartet habe. An sich seien die Soldaten durch die Amerikaner gut ausgerüstet und auch durch die Bundeswehr gut ausgebildet worden, führte Ramms aus. Die von ihm konstatierte mangelnde Kampfbereitschaft erklärte er neben der Angst vor den Taliban auch mit der schlechten Bezahlung der Soldaten. Zudem konnten viele von ihnen durch den derzeitigen übereilten Abzug der NATO nicht bis zum Ende ausgebildet werden.



Dass die Taliban nach dem Abzug der westlichen Truppen Landesteile zurückerobern würden, war nach Ansicht des Generals a. D. zu erwarten gewesen. Dass es nun aber so schnell gehe, erstaune ihn doch sehr, betonte Ramms. Dennoch sei er überzeugt davon, dass die gefallenen NATO-Soldaten nicht umsonst gestorben seien. Afghanistan habe in den letzten 20 Jahren eine gewaltige Entwicklung erlebt hinsichtlich Ausbildung, Kindersterblichkeit oder Verhalten gegenüber Frauen. Bedauerlich wäre es natürlich schon, fügte der ehemalige NATO-General hinzu, wenn das alles wieder verloren gehe, weil die Taliban mit ihren "Steinzeit-Auffassungen" wieder an die Macht kämen.



Die islamistischen Rebellen hatten gestern eine weitere Stadt in der Provinz Baghlan im Norden des Landes eingenommen. Damit ist der Landweg zwischen der Hauptstadt Kabul in die nördliche Stadt Masar-i-Scharif abgeschnitten. Nach Angaben der EU kontrollieren die Extremisten bereits 65 Prozent der Landesfläche.

