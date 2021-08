Die Taliban stehen 150 Kilometer vor der afghanischen Hauptstadt Kabul. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP haben die Islamisten Ghazni erobert - und damit bereits die zehnte Provinzhauptstadt. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte im Dlf, Deutschland müsse aus dem Einsatz in Afghanistan Lehren für künftige Auslandseinsätze ziehen. Eine Rückkehr der Bundeswehr an den Hindukusch schloss sie aus.

Die CDU-Politikerin sprach von "bitteren Bildern" in Afghanistan. Die Frage, ob der Einsatz der Bundeswehr es wert gewesen sei, könne man "pauschal" nicht beantworten, sagte Kramp-Karrenbauer. Die Bundeswehr habe ihren Auftrag vor Ort erfüllt. In den vergangenen 20 Jahren sei aus Afghanistan kein Terrorismus exportiert worden und eine Generation habe "in einem anderen Land" aufwachsen können. Dagegen sei es nicht gelungen, die Lage nachhaltig zum Positiven zu wenden. Daraus müsse man Lehren für künftige Einsätze ziehen.

Ministerin sieht Schuld für Festsitzen der Ortskräfte bei afghanischen Behörden

In Deutschland gibt es viel Kritik daran, dass weiterhin Hunderte afghanische Ortskräfte, die in den vergangenen Jahren für die Bundeswehr gearbeitet haben, nicht nach Deutschland geholt wurden. In Afghanistan werden sie von den Taliban bedroht und befinden sich in großer Gefahr. Dazu sagte die Verteidigungsministerin, sie "spüre die Verpflichtung", diese Menschen und ihre Angehörigen in Sicherheit zu bringen. Man wolle dafür sorgen, dass sie ein Visum erst nach ihrer Ankunft in Deutschland beantragen müssten. Derzeit werde ihre Ausreise aber oft dadurch verhindert, dass die afghanischen Behörden gültige Ausweispapiere verlangten. Das sei momentan der "größte Flaschenhals", für den man eine diplomatische Lösung finden müsse.

Ghazni eingenommen, Leschkarga bedroht

In Ghazni übernahmen Taliban-Kämpfer heute die Kontrolle über das Gouverneursgebäude, das Polizei-Hauptquartier und ein Gefängnis. Das bestätigte der Chef des Provinzrates, Faqiri, der Nachrichtenagentur AFP. In einigen Bereichen der Stadt werde weiter gekämpft.



Ghazni liegt 150 Kilometer südöstlich von Kabul. Zudem stehen die Taliban offenbar kurz vor der Eroberung von Laschkarga im Süden Afghanistans. Leschkarga ist die Hauptstadt der Provinz Helmand.

