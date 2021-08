Bundesaußenminister Maas hat ein Ende der finanziellen Hilfen für Afghanistan angekündigt, sollten die Taliban in Kabul die Macht übernehmen. Die Islamisten haben inzwischen die zehnte Provinzhauptstadt eingenommen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte im Dlf, sie wolle afghanischen Ortskräften die Ausreise nach Deutschland erleichtern.

Angesichts des Vormarschs der Taliban in Afghanistan sagte Bundesaußenminister Maas im ZDF, Deutschland werde keinen Cent mehr nach Afghanistan geben, wenn die radikalislamische Miliz aus dem Land ein Kalifat unter der Scharia, also mit islamischem Recht, mache. Derzeit kämen pro Jahr 430 Millionen Euro allein aus Deutschland. Ohne internationale Hilfe sei Afghanistan nicht überlebensfähig, betonte Maas.



Seit Beginn des Abzugs der internationalen Truppen im Mai haben die Taliban weite Teile des Landes eingenommen. Heute wurde gemeldet, dass sie auch Ghasni erobert haben - die zehnte Provinzhauptstadt in wenigen Tagen. Ghasni liegt 150 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Kabul. Wegen der instabilen Sicherheitslage hat die Bundesregierung Abschiebungen nach Afghanistan gestern ausgesetzt.



Weiterhin sitzen in Afghanistan Hunderte Ortskräfte fest, die nach Deutschland wollen, weil sie für die Bundeswehr gearbeitet haben und jetzt von den Taliban bedroht werden. Dazu sagte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, man wolle den Betreffenden die Ausreise nach Deutschland erleichtern. Vor allem versuche man die afghanischen Behörden zu überzeugen, dass die Ortskräfte ihr Land auch ohne gültigen Reisepass verlassen dürften, sagte die CDU-Politikerin im Deutschlandfunk. Das sei derzeit "der größte Flaschenhals".

