Nachdem am Morgen Straßenkämpfe aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew gemeldet worden waren, erklärte der ukrainische Präsident Selenskyj in einer Videobotschaft: "Wir haben ihren Plan durchkreuzt." Kiews Bürgermeister Klitschko sagte, die Lage in Kiew sei unter Kontrolle. Er kündigte eine Verschärfung der Ausgangssperren in der Hauptstadt an. Sie gilt nun von heute an 17 Uhr ununterbrochen bis Montag früh 8 Uhr. Klitschko erklärte, alle Zivilisten, die sich während der Ausgangssperre auf den Straßen aufhielten, würden als Mitglieder von Sabotage- oder Aufklärungstruppen Russlands betrachtet. Der Bürgermeister kündigte zugleich an, dass der U-Bahn-Verkehr in der Hauptstadt eingestellt wird. Die U-Bahn-Stationen sollen nun als Schutzräume für die Bürger dienen.

Selenskyj rief die Ukrainer zum Widerstand auf. Wie das Innenministerium mitteilte, wurden 25.000 automatische Waffen sowie Munition an die Einwohner Kiews ausgegeben.

Der Großteil der beim Vorstoß auf Kiew beteiligten russischen Streitkräfte ist nach britischen Angaben rund 30 Kilometer vom Zentrum der ukrainischen Hauptstadt entfernt. Das ukrainische Militär leiste im ganzen Land Widerstand, teilte das Verteidigungsministerium in London am Mittag auf Basis neuer Geheimdienstinformationen mit. Russland habe bisher nicht die Kontrolle über den ukrainischen Luftraum erlangt. "Die russischen Verluste werden wahrscheinlich schwer sein und größer als erwartet oder vom Kreml zugegeben", hieß es weiter.

Der Kreml stellt die Lage anders dar. Aus Moskau hieß es, Präsident Putin habe zunächst eine Unterbrechung des Truppenvormarschs in der Ukraine angeordnet. "Da sich die ukrainische Seite grundsätzlich weigerte zu verhandeln, wurde der Vormarsch der wichtigsten russischen Streitkräfte heute Nachmittag gemäß dem Operationsplan wieder aufgenommen", sagte ein Kremlsprecher der Agentur Interfax zufolge. Das Präsidialamt in Kiew wies das zurück. Unabhängig bestätigen lässt sich keine der beiden Darstellungen.

Russland meldet Einnahme von Melitopol

Auch aus anderen ukrainischen Städten werden Kämpfe gemeldet, so aus der Stadt Vasylkiv rund 40 Kilometer südlich von Kiew, aus Odessa an der Schwarzmeerküste sowie aus Mariupol am Asowschen Meer. Ein Angriff von russischen Fallschirmjägern in der Region der westukrainischen Stadt Lwiw wurde nach Angaben der Stadtverwaltung abgewehrt.

Nach russischen Angaben wurde die Stadt Melitopol im Südosten des Landes eingenommen. Dies wird von Großbritannien in Zweifel gezogen. Melitopol liegt zwischen den Separatistengebieten im Osten der Ukraine und der von Russland annektierten Krim. Zudem seien insgesamt 800 militärische Ziele in der Ukraine zerstört worden, hieß es aus dem Verteidigungsministerium in Moskau.

Auch viele zivile Opfer

Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben rund 200 Zivilisten getötet worden. Mehr als 1.000 weitere Personen seien verletzt worden, erklärte Gesundheitsminister Ljaschko in Kiew. Hier blieb allerdings unklar, ob damit auch Angehörige des Militärs gemeint waren. Die Ukraine wirft Russland vor, zivile Ziele wie Wohngebäude anzugreifen. Nach Darstellung des russischen Verteidigungsministeriums nimmt die Armee dagegen ausschließlich militärische Ziele ins Visier.

Medwedew: Brauchen keine Beziehungen zum Westen

Russland will nach eigenen Angaben den Angriff auf die Ukraine trotz der internationalen Sanktionen fortsetzen bis die von Präsident Putin gesteckten Ziele erreicht sind. Die Sanktionen würden die Regierung nicht von ihrem Kurs abbringen, teilt der Vizevorsitzende des Nationalen Sicherheitsrats und frühere Präsident, Medwedew, mit. Sein Land brauche keine diplomatischen Beziehungen zum Westen. Es sei an der Zeit, "die Botschaften zu schließen", schreibt er auf dem russischen Online-Netzwerk VK.

Beratungen über weitere Sanktionen gegen Russland

In Berlin beraten heute der polnische Ministerpräsident Morawiecki, Litauens Präsident Nauseda und Bundeskanzler Scholz über Sanktionen gegen Russland. Das Treffen kommt auf Initiative Polens zu Stande. Gestern hatte die EU direkte Strafmaßnahmen gegen den russischen Präsidenten Putin und Außenminister Lawrow verhängt. Wie der Außenbeauftragte Borrell in Brüssel mitteilte, stehen die beiden nun gemeinsam mit jenen Abgeordneten des russischen Parlaments auf der Sanktionsliste, die für die Aggression verantwortlich seien. Auch die USA hatten weitere Sanktionen verkündet.

