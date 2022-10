Starkregen

Die berühmten Iguazú-Wasserfälle führen zehnmal so viel Wasser wie normalerweise - Der Steg zur Teufelsschlucht wurde für Besucher gesperrt. (Screenshot)

Im Südosten Australiens wurden Tausende aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Auch Teile eines Vorort von Melbourne sollten evakuiert werden. Schweren Regenfällen folgten Sturzfluten. Gewässer traten über die Ufer. Im afrikanischen Kamerun lösten starke Niederschläge zum wiederholten Mal Überschwemmungen aus. In Yagoua etwa sind Straßen unbefahrbar, Häuser, Schulen und Felder stehen unter Wasser. Seit August treten im nördlichen Teil Kameruns immer wieder Flüssen über die Ufer. In Südamerika wurden die berühmten Iguazú-Wasserfälle an der Grenze zwischen Brasilien und Argentinien für Besucher teilweise gesperrt. Nach Angaben der Nationalparkverwaltung führt der gleichnamige Fluss derzeit fast zehnmal so viel Wasser wie üblich.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.