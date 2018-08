Das Verfahren zur Vorratsdatenspeicherung vor dem Bundesverfassungsgericht könnte sich hinziehen.

Die Bundesregierung will die deutsche Regelung vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg auf Vereinbarkeit mit Europarecht prüfen lassen. Das geht aus entsprechenden Dokumenten hervor, die dem Deutschlandfunk vorliegen. Den Prozess wie geplant in 2018 abzuschließen, wäre dann kaum mehr möglich.



Vor zwei Jahren hatte der Europäische Gerichtshof geltende Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung gekippt. Aufgrund dieses Urteils befreiten Gerichte in Köln und Münster die Telekommunikationsanbieter von der Anwendung der deutschen Regelung. Wie das Bundesjustizministerium gegenüber dem Deutschlandfunk erklärte, hielten die Bundesregierung und Ministerin Barley das deutsche Gesetz allerdings für verfassungs- und europarechtskonform.



Der FDP-Innenexperte Höferlin wirft der Bundesregierung vor, mit dem Ersuchen einer Prüfung vor dem EuGH eine Entscheidung lediglich hinauszögern zu wollen.