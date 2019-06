In Spanien können Mobilfunknutzerinnen und -nutzer von heute an den neuen, schnellen 5G-Standard nutzen. Das Land ist damit Vorreiter in Europa. Allerdings gibt es bisher erst drei Smartphone-Modelle, die 5G unterstützen.

Das superschnelle Internet wird von Vodafone España in 15 Städten des Landes in Betrieb genommen - unter anderem in Madrid, Barcelona, Sevilla und Bilbao. Wie unser Korrespondent berichtet, muss man allerdings über bestimmte Handys verfügen, um den schnellen Standard 5G nutzen zu können. Nur drei Modelle von drei verschiedenen Herstellern sind nach Angaben von Vodafone geeignet.



Ohnehin ist die hohe Datenübertragungsrate vor allem für industrielle Anwendungen und vernetzte Maschinen interessant. Ein normaler Nutzer merkt bei der Übertragung von E-Mails oder Social-Media-Daten kaum einen Unterschied. Erst bei großen Datenmengen, etwa bei Filmen, zeigen sich die Vorteile von 5G.



Für die neue Technik setzt man in Spanien unter anderem auf den chinesischen Anbieter Huawei. Bedenken der USA, die die Firma als Sicherheitsrisiko einstufen, spielten keine Rolle.



In Deutschland sind gerade erst die Lizenzen für die 5G-Frequenzen versteigert worden. Hier wird mit einem Start der Technik erst für das Jahr 2021 gerechnet.