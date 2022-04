Fußball

Vorrundengruppen für WM in Katar werden ausgelost

In Doha werden heute die Vorrundengruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar ausgelost. Deutschland ist bei der Ziehung nur in Topf zwei einsortiert - und könnte deshalb schon in der Vorrunde auf eine der Top-Nationen treffen.

