Internes Papier

Finanzminister Lindner hatte die Fachleute in seinem Haus um Vorschläge gebeten, wie die wirtschaftliche Erholung in Deutschland beschleunigt werden könnte. In dem Papier heißt es, unter anderem komme dafür eine generelle Reduzierung des Tarifs bei der Einkommen- und Körperschaftsteuer in Betracht. Alternativ sei die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags denkbar.

Für längere AKW-Laufzeiten und gegen Fracking-Verbot

Zudem werden unter anderem auch flexiblere Arbeitszeiten und ein Weiterbetrieb der Atomkraftwerke über April 2023 hinaus "fachlich" befürwortet. Erwähnt wurde auch eine mögliche Aufhebung des Fracking-Verbots, um heimische Gasvorkommen erschließen zu können.

Aus dem Ministerium verlautete, die Vorschläge der Fachebene dienten zunächst als interne Diskussionsgrundlage. Welche konkreten Maßnahmen ins Kabinett eingebracht würden, müsse von Lindner politisch noch entschieden werden.

Grüne reagieren mit Kritik - CDU mit Wohlwollen

Die Grünen übten Kritik. Fraktionsvize Audretsch sagte dem "Spiegel", was man nicht brauche, seien Vorschläge, die der Finanzminister "über die Feiertage aus verstaubten FDP-Wahlkampfkisten gezogen" habe. Noch mehr Geld an die Reichsten zu verteilen bringe keine wirtschaftliche Dynamik. Auch der Appell für Kernkraft und Fracking löste bei den Grünen Empörung aus. SPD-Fraktionsvize Miersch sagte dem "Spiegel", Atom und Fracking seien "keine Freiheitsenergien". Daran ändere auch der russische Angriffskrieg nichts.

Unionsfraktionsvize Middelberg (CDU) sagte hingegen, in der Ideensammlung des Finanzministeriums gebe es "viele brauchbare Ansätze".

