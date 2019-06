Kulturstaatsministerin Grütters (CDU) setzt sich für einen Gratis-Besuch pro Monat in den Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ein.

Dazu gehören 15 Einrichtungen, die dem Bund unterstellt sind, etwa die Museen auf der Museumsinsel oder das Museum Hamburger Bahnhof in Berlin. Hintergrund ist eine Ankündigung des Berliner Kultursenators Lederer (Linke), die Landesmuseen einen Sonntag pro Monat ohne Eintritt zu öffnen. Sollte das umgesetzt werden, würden die Bundesmuseen natürlich mitziehen sagte Grütters der "Berliner Morgenpost". Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, auch im Deutschen Historischen Museum und im Jüdischen Museum solle künftig nur noch die Sonderausstellung Eintritt kosten.

Was bringt ein Gratis-Tag in Museen?

In Italien hat die Regierung einem dpa-Bericht zufolge im vergangenen Jahr den freien Eintritt in öffentliche Museen abgeschafft, der zuvor an jedem ersten Sonntag im Monat galt. Kulturminister Bonisoli erklärte damals, die Museen sollten selbst über solche Angebote entscheiden können. Die bisherige Regelung habe die Besuchszahlen, die je nach Saison und Region variierten, nicht beachtet.



Eike Schmidt, Leiter der Gemäldegalerie Uffizien in Florenz, lobte den Schritt damals. Viele Touranbieter hätten das System ausgenutzt, indem sie die ausländischen Touristen an freien Tag ins Museum geschickt und trotzdem abkassiert hätten. Im Handelsblatt erklärte Schmidt später, wie man mit unterschiedlichen Preisen für Haupt- und Nebensaison, einem kulturellen Zusatzangebot und Algorithmen die Auslastung erhöht und Warteschlangen minimiert habe.

Kurz- und mittelfristig höhere Besucherzahlen

Im Deutschlandfunk Kultur sagte der kaufmännische Geschäftsführer der Kunsthalle Karlsruhe, Philipp Stanehl, kostenloser Eintritt ins Museum könne kurz- und mittelfristig dazu führen, dass die Besucherzahlen anstiegen. Museen würden damit aber auch wichtige Einnahmen verlieren. Dabei sei bekannt, dass vor allem Touristen bereit seien, Eintritt zu zahlen. Auf diese Bereitschaft zu verzichten, sei ökonomisch wenig sinnvoll. Der "Schwellenangst" mancher Besucher sollte man hingegen mit pädagogischen Konzepten begegnen, sagte Stanehl. Außerdem habe eine Studie belegt, dass der Eintrittspreis ohnehin nur für etwa acht Prozent der Besucher eine Hürde darstelle.