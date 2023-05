Das Europäische Parlament in Straßburg. (Deutschlandradio / Thorsten Gerald Schneiders)

Die Abgeordneten der Ausschüsse für Bürgerrechte und Verbraucherschutz im Europäischen Parlament in Straßburg stimmten mit breiter Mehrheit für Auflagen beim Gebrauch von Texterzeugungsprogrammen "ChatGPT" und ähnlicher KI-Anwendungen. Im Kern geht es darum, KI-Systeme nach ihrem Risikoniveau einzustufen. So soll etwa für Systeme mit hohem Risiko ein hohes Maß an Transparenz vorgeschrieben werden. Die Europa-Abgeordneten betonen, KI-Systeme müssten von Menschen kontrolliert werden und sicher, transparent, anti-diskriminierend und umweltfreundlich sein.

Für Mitte Juni wurde eine Abstimmung im Plenum terminiert. Sie bildet die Grundlage für die Verhandlungen mit den Mitgliedsländern. Diese hatten sich Ende vergangenen Jahres im Grundsatz auf eine Regulierung Künstlicher Intelligenz verständigt. Die EU-Kommission kündigte jüngst an, als erster Wirtschaftsraum weltweit Vorschriften für Künstliche Intelligenz zu erlassen.

Anwendungen wie ChatGPT hatten zuletzt für Debatten in vielen europäischen Ländern gesorgt. Dabei handelt es sich um eine Künstliche Intelligenz, die Menschen schriftlich Fragen beantwortet und so in eine Art Dialog eintritt. Allerdings lässt sich der Wahrheitsgehalt der Aussagen nicht ohne Weiteres überprüfen. KI kann auch Bilder bearbeiten, die dann täuschend echt wirken. Zuletzt sorgte etwa ein Foto des Papstes in einem Designermantel im Internet für Aufsehen.

