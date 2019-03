Die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Wagenknecht, kandidiert nicht noch einmal für das Amt. Nach Informationen des Deutschlandfunk-Hauptstadtstudios nennt sie gesundheitliche Gründe für ihre Entscheidung. Inzwischen gehe es ihr wieder gut.

In einem Brief an ihre Fraktionskollegen heißt es, die Krankheit habe ihr Grenzen aufgezeigt, die sie "in Zukunft nicht mehr überschreiten möchte". Auslöser seien Stress und Überlastung gewesen. Um einen geordneten Übergang an der Fraktionsspitze zu ermöglichen, werde sie ihre Aufgaben bis zum Herbst weiter wahrnehmen. Dann steht turnusmäßig die Neuwahl des Fraktionsvorstands an.



Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner sieht nach den angekündigten Rückzug von Wagenknecht Chancen für neue Bündnisse seiner Partei. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, eine personelle Neuorientierung an der Spitze der Linksfraktion erleichtere es möglicherweise, die Potenziale für Regierungskoalitionen diesseits der Union auch zu realisieren.

Seit Oktober 2015 Fraktions-Chefin

Wagenknecht war in der Fraktion nicht unumstritten. Viele Linke teilten ihre Positionen in der Flüchtlingspolitik nicht. Am Wochenende hatte Wagenkecht angekündigt, sich aus der Leitung der von ihr mit-initiierten linken Sammlungsbewegung "Aufstehen" zurückzuziehen. Man brauche eine Neuaufstellung an der Spitze, sagte sie der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Dort sollten sich Parteipolitiker künftig zurücknehmen.



"Aufstehen" war Anfang September 2018 gestartet und zählt heute nach eigenen Angaben rund 170.000 Unterstützer. Wagenknechts Engagement war vor allem bei anderen Linken-Politikern auf Kritik gestoßen, die die Bewegung als Konkurrenz wahrnehmen.