Alena Buyx, Vorsitzende Deutscher Ethikrat (dpa / picture alliance / Michael Kappeler)

Zumindest müsse man das in den am schlimmsten betroffenen Regionen in Erwägung ziehen, sagte die Ethikrat-Vorsitzende Buyx der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Sie verwies dabei auch auf Risiken durch die neue Omikron-Variante. Unerlässlich seien auf jeden Fall zusätzliche Maßnahmen für Ungeimpfte. Es sei klar, dass sie mehr zur Verbreitung des Virus beitrügen, deutlich häufiger erkrankten und häufiger intensivmedizinische Behandlung brauchten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 01.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.