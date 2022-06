Scholz-Besuch in Kiew

Deutschland stehe fest an der Seite der Ukraine, sagte Esken im Deutschlandfunk. Die sei nun unmissverständlich klar geworden. Die zugesicherte Unterstützung des ukrainischen EU-Beitrittsgesuchs sei zudem mehr als ein Symbol. Frankreich, Italien und Deutschland hätten bedeutenden Einfluss im europäischen Rat sowie in der Europäischen Union insgesamt. Sie sei daher zuversichtlich, dass die Ukraine sich schon bald auf dem Weg in Richtung Europa machen könne, wohl wissend, dass es bis zum tatsächlichen EU-Beitritt noch lange dauere. Die Perspektive sei aber vorhanden und stärke die Ukraine im russischen Angriffskrieg, erklärte Esken.