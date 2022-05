Linkspartei

Janine Wissler, Bundesvorsitzende der Partei Die Linke, (picture alliance/dpa)

Beides gehöre zusammen, sagte Wissler im Deutschlandfunk. Die Linke müsse sich als zeitgemäße Gerechtigkeits- und konsequente Friedenspartei präsentieren. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei genauso scharf zu kritisieren wie man zuvor amerikanische Angriffskriege verurteilt habe.

Wissler forderte von ihrer Partei zudem weniger öffentlichen Streit und mehr Geschlossenheit. Derzeit gebe es zu viele widersprüchliche Botschaften. Dadurch könne die Linke ihr Potenzial nicht nutzen. Zuletzt hatte die Partei bei den Wahlen in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und im Saarland den Einzug in die Parlamente verpasst. Hinzukommen Sexismus-Vorwürfe in Wisslers Landesverband Hessen und der Rücktritt der Co-Vorsitzenden Hennig-Wellsow.

Auf einem Parteitag Ende Juni wählt die Linke eine neue Führungsspitze. Wissler hat ihre Kandidatur angekündigt.

