Die Kandidaten für den SPD-Vorsitz, Esken und Walter-Borjans, haben die Einigung der Bundesregierung zur Grundrente kritisiert.

In der abschließenden Debatte zum parteiinternen Mitgliedervotum sagte Esken, die Grundrente repariere nur, was man mit dem Niedriglohnsektor auf dem Arbeitsmarkt habe entstehen lassen. Walter-Borjans erklärte, die SPD habe sich durch CDU und CSU daran hindern lassen, die Grundrente deutlich mehr Menschen zugänglich zu machen.



Bundesfinanzminister Scholz, der sich ebenfalls um den Parteivorsitz bewirbt, erklärte dagegen, wenn die SPD gerade "einen riesigen Erfolg" errungen habe, dürfe man diesen nicht kleinreden. Seine Mitbewerberin Geywitz betonte, die Sozialdemokraten hätten bei der Grundrente mehr erreicht, als im Koalitionsvertrag gestanden habe.



Scholz und Geywitz sowie Walter-Borjans und Esken stehen in der Stichwahl um den SPD-Vorsitz. Das Ergebnis des Mitgliedervotums soll Ende November feststehen.