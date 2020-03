Die CDU verschiebt wegen des Coronavirus ihren für den 25. April geplanten Sonderparteitag zur Wahl des neuen Parteivorsitzenden.

Die scheidende CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer erklärte in Berlin, der Parteitag solle nachgeholt werden, sobald die epidemische Lage dies gestatte.



Nach Angaben der amerikanischen Johns Hopkins Universität stieg die Zahl der Infektionen in Deutschland auf 2.078. Am Vormittag wurde ein vierter Todesfall bekannt, und zwar in Baden-Württemberg. Der Leichnam eines vor wenigen Tagen verstorbenen 67-Jährigen aus dem Rems-Murr-Kreis wurde nach Angaben der Landesregierung positiv auf das Virus getestet. - Halle an der Saale schloss heute als erste deutsche Großstadt sämtliche Kindertagesstätten und Schulen. Oberbürgermeister Wiegand erklärte, dies gelte von morgen an für zunächst zwei Wochen.



Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Länder beraten derzeit in Berlin über ein abgestimmtes Vorgehen. Der Deutsche Aktienindex gab heute früh zum Handelsauftakt um 5,5 Prozent nach. Bundespräsident Steinmeier rief die Bevölkerung zur Zusammenarbeit bei der Eindämmung der Epidemie auf. Es gehe darum, seinen Alltag zu ändern, und zwar jetzt, sagte Steinmeier nach einem Teffen mit Bundesgesundheitsminister Spahn und dem Chef des Robert Koch-Instituts, Wieler, in Berlin.