Georg Bätzing, Bischof von Limburg und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (Archivbild). (Sebastian Gollnow / dpa)

In einem Gottesdienst in Trier sagte er, manchmal schäme er sich auch, dass die Kirche eine solche Vergangenheit habe. Man müsse klar sehen, was an desaströsem Verhalten auch von der Führung und den Spitzen der Kirche bis hin zu einem emeritierten Papst angerichtet worden sei. Die Kirche müsse sich der Wahrheit stellen, so schmerzlich das auch sei, betonte Bätzing.

Er bezog sich auf das gestern vorgestellte Gutachten für die Erzdiözese München und Freising, in dem 235 mutmaßliche Täter und fast 500 Missbrauchsopfer aufgelistet werden. Nebem dem amtierenden Münchener Kardinal Marx wird den ehemaligen Erzbischöfen Wetter und Ratzinger vorgeworfen, nicht ausreichend gegen Missbrauchs-Täter vorgegangen zu sein. Zudem soll der emeritierte Papst Benedikt XVI. die Unwahrheit gesagt haben.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.