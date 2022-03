Bayern, Bad Staffelstein: Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, spricht bei der Eröffnungspressekonferenz der Frühjahrs-Vollversammlung der deutschen Bischofskonferenz. (Nicolas Armer/dpa)

Das sagte er zum Abschluss der Frühjahrsvollversammlung im fränkischen Wallfahrtsort Vierzehnheiligen. Die Bischöfe hatten dort vor allem die Ergebnisse des Reformprozesses "Synodaler Weg" diskutiert. Reformbewegungen wie "Wir sind Kirche" hatten im Vorfeld gefordert, Reformen einzuleiten. Dazu gehören etwa eine stärkere Position für Frauen in der katholischen Kirche und die Segnung homosexueller Paare. Zur Rückkehr des Kölner Kardinals Woelki in seine Diözese sagte Bätzing, ob das gut gehe oder nicht, werde Auswirkungen auf die gesamte katholische Kirche in Deutschland haben. Gleichzeitig warb er dafür, Woelki eine Chance zu geben.

