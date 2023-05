Türkei-Wahl

Wahlplakate des Herausforderers Kemal Kılıçdaroğlu (CHP) und des amtierenden türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Ankara (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Tunahan Turhan)

Sollte es bei der Präsidentschaftswahl zu einer Stichwahl kommen, dürften nach Ansicht von Sofuoglu die in Deutschland rund 1,5 Millionen wahlberechtigten Türken eine wichtige Rolle spielen. Hier erwartet Sofuoglu eine Mehrheit für Erdogan. Für Unterstützer von Präsident Erdogan sei die Frage der Menschenrechte in der Türkei zweitrangig, betonte Sofuoglu. Ihnen gehe es darum, dass die Türkei durch Erdogan eine führende Rolle in der Region und in der Welt habe. Allerdings habe das schlechte Krisenmanagement Erdogan viele Stimmen und Sympathien gekostet, auch in Deutschland, so Sofuoglu.

Wahlbeobachter sehen enges Rennen

Die Wahlbeobachterin Gyde Jensen sprach im Deutschlandfunk von einem engen Rennen bei der Wahl zwischen Erdogan und seinem Herausforderer Kilicdaroglu. Die FDP-Politikerin wird die Wahl morgen in der türkischen Hauptstadt Ankara beobachten. Auf Einladung des Landes sei eine Beobachtungsmission des Europarats und eine der OSZE dabei, sagte Jensen. Zweier-Teams würden, zusammen mit einem Dolmetscher, in ein gutes Dutzend Wahllokale in der Türkei gehen. Sollten die Beobachter Unregelmäßigkeiten bemerken, dürften sie aber nicht einschreiten, sondern nur einen Vermerk schreiben.

