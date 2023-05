Türkei-Wahl

Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland rechnet mit friedlichem Machtwechsel bei Sieg der Opposition

Der Co-Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Sofuoglu, rechnet mit einem friedlichen Machtwechsel in der Türkei, sollte die Opposition die Wahlen in dem Land am Sonntag gewinnen. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks sagte Sofuoglu, ansonsten werde man womöglich eine Situation wie bei der Kommunalwahl 2019 in Istanbul erleben.

12.05.2023