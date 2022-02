Ein Soldat der Bundeswehr in Mali. (picture alliance / dpa)

Roth sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", das Bundeswehr-Engagament in dem westafrikanischen Land sei auch nach einem Rückzug des französischen Militärs teilweise vertretbar. Man müsse nun verantwortungsvoll abwägen, welche Folgen ein Ende des deutschen Einsatzes für die ohnehin schon instabile Sahel-Region hätte. So könnten möglicherweise andere Mächte wie Russland oder China in das entstehende Vakuum stoßen. Vor diesem Hintergrund sei eine Fortführung der UNO-Mission MINUSMA denkbar, die auf Stabilisierung und Aufklärung ausgerichtet sei. Eine weitere deutsche Beteiligung an der EU-geführten Ausbildungsmission EUTM stellte Roth dagegen wegen des Militärputsches in Mali in Frage.

Die Bundeswehr ist derzeit mit rund 1.000 Kräften an Minusma beteiligt. 300 weitere unterstützen die EUTM-Mission. Frankreich hatte gestern angekündigt, seinen Anti-Terror-Einsatz in dem Land zu beenden. An diesem ist die Bundeswehr nicht beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.