Tsai Ing-wen, Präsidentin von Taiwan, und Kevin McCarthy, Vorsitzender des Repräsentantenhauses, (Ringo H.W. Chiu / FR170512 AP / AP / Ringo H.W. Chiu)

Es ist das erste Treffen in dieser Konstellation auf amerikanischem Boden, seit die USA 1979 die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen haben. An dem Treffen nahmen mehrere Abgeordnete des US-Kongresses teil. McCarthy betonte, man arbeite für die Menschen in Amerika und Taiwan, um Freiheit, Demokratie, Frieden und Stabilität zu fördern.

Als Sprecher des US-Repräsentantenhauses bekleidet der Republikaner McCarthy nach dem Präsidenten und dessen Stellvertreterin das dritthöchste Amt in den USA. China wertet Treffen zwischen Taiwan und Repräsentanten anderer Staaten als Provokation. Die Inselrepublik hat seit 1949 eine unabhängige Regierung, doch China betrachtet Taiwan als Teil seines Staatsgebiets.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.