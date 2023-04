USA

Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses trifft Präsidentin Taiwans - Empörung in Peking

Taiwans Präsidentin Tsai ist in den USA vom Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, McCarthy, empfangen worden. Es handelt sich um das erste Treffen in dieser Konstellation auf amerikanischem Boden, seit die Vereinigten Staaten 1979 die diplomatischen Beziehungen zur Regierung in Taipeh abgebrochen haben.

06.04.2023