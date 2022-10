Grünen-Parteitag

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Im Anschluss an die Haushaltsdebatte stehen außenpolitische Fragen auf der Tagesordnung. Dazu wird der Grünen-Vorsitzende Nouripour am frühen Nachmittag eine Rede halten. Im Deutschlandfunk hatte er sich für eine anhaltende Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg ausgesprochen. Diese könne unter Umständen auch weitere Waffenlieferungen beinhalten. Entscheidend sei, was die Ukraine benötige. Das angegriffene Land stehe jeden Tag aufs Neue für Werte ein, die auch Deutschland vertrete. Nouripour verteidigte zudem die Zustimmung seiner Partei für Waffenlieferungen an Saudi-Arabien. Es handele sich um europäische Projekte und die Verträge seien für die deutsche Regierung rechtlich bindend. Die Grünen stünden aber zweifelsohne vor einem Dilemma, wenn es grundsätzlich um die Frage von Lieferungen militärischer Güter gehe.

Das dreitägige Delegiertentreffen geht morgen zu Ende.

