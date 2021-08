Beim Klima und Umweltbewusstsein gibt es offenbar zwischen Ost und West kaum noch Unterschiede.

Das Bild vom Ostdeutschen als Klimamuffel sei überholt, sagte der Vorstandschef des Chemnitzer Energieversorgers EnviaM, Lowis, dem MDR-Hörfunk. Das Unternehmen führt regelmäßig Umfragen zum Klimabewusstsein durch. Drei Viertel der 16- bis 26-Jährigen in Ost und West würden angeben, großes Interesse am Klimaschutz zu haben. Ähnliche Zahlen hatte das Umweltbundesamt zuletzt veröffentlicht. Demnach sagen Westdeutsche zu rund 65 Prozent, dass sie den Umwelt- und Klimaschutz für sehr wichtig halten und Ostdeutsche zu rund 61 Prozent. Die Differenz ist im Vergleich zu 2018 leicht rückläufig. Etwas größere Unterschiede gibt demnach lediglich bei älteren Menschen. Die Umweltbundesamt-Expertin Angelika Gellrich sagte dem Sender, das liege zum Teil wohl auch an der DDR-Sozialisation. Klimaschutz erfordere viel Eigeninitiative, die sei in der DDR aber politisch nicht so gewollt gewesen.

