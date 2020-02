Arbeitnehmer sollen nach dem Willen der SPD-Spitze bundesweit einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung im Berufsalltag bekommen.

Passend zu dreieinhalb Jahren Berufsausbildung sollte man in einem Berufsleben noch einmal insgesamt dreieinhalb Jahre Weiterbildung vorsehen, sagte Parteichefin Esken der Deutschen Presse-Agentur. Das seien etwa zwölf Arbeitstage im Jahr - oder eine halbe Stunde am Tag. Unterschiedliche Modelle seien denkbar, die zur Arbeits- und Lebensrealität der Menschen passen müssten.



In mehreren Bundesländern gibt es bereits einen Anspruch auf fünf Tage Bildungsurlaub im Jahr. Die SPD will bei einer Vorstandsklausur am Sonntag und Montag Ideen zur Zukunft der Arbeitswelt diskutieren. Dazu ist unter anderem Verdi-Chef Werneke zu Gast.



Zur besseren Absicherung von Selbstständigen plädiert die SPD-Spitze für Modelle ähnlich der Künstlersozialkasse. Esken führte aus, sie sei der Auffassung, dass man solche Einrichtungen auch für andere Freiberufler brauche. Die Erwerbsarbeit verändere sich hin zu mehr Selbstständigkeit. Diese freien Tätigkeiten müsse man sozial absichern. Die Künstlersozialkasse ermöglicht freischaffenden Künstlern und Publizisten einen Zugang zur gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung.