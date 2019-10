Das geschäftsführende Vorstandsmitglied der IG-Metall, Urban, hat gefordert, die Demokratie auch mit Eingriffen in die Eigentumsordnung zu schützen.

Urban sagte der Wochenzeitung "Freitag", die negativen Erfahrungen mit der Privatisierung öffentlicher Güter wie Wasser, U-Bahnen oder Wohnungen böten Anlass genug, die Eigentumsfrage neu zu stellen. Urban verweist in diesem Zusammenhang auch auf die Entwicklungen in der Weimarer Republik. Die deregulierte Marktwirtschaft habe damals Massenarbeitslosigkeit und soziale Not hervorgebracht, was die faschistische Machtübernahme mit unterstützte, so Urban. Gegen eine solche Entwicklung sollte die neue Demokratie geschützt werden, auch mit Eingriffen in die Eigentumsordnung.



Urban begrüßte vor diesem Hintergrund auch die Berliner Initiative zur Enteignung von Immobilienkonzernen. Die Bewegung bringe die Ernsthaftigkeit zum Ausdruck, mit der man diese Themen anpacken wolle.

Bürgerinitiative "Deutsche Wohnen & Co enteignen"

Im Juni hatte das Berliner Volksbegehren zur Enteignung von Immobilienkonzernen die erste Hürde genommen. Mitte Juni hatte eine Bürgerinitiative rund 77.000 Unterschriften übergeben. Knapp 60.000 davon erklärte die Stadtverwaltung für gültig - dreimal so viele wie benötigt. Stadtverwaltung und Senat wollen jetzt prüfen, ob das Vorhaben der Bürgerinitiative rechtskonform ist. Die Initiative strebt die Vergesellschaftung von Unternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen an - ein bundesweit bislang einmaliger Vorgang. Konkret will die Initiative erreichen, dass der Senat ein entsprechendes Gesetz erarbeitet. Sie beruft sich bei ihrem Vorstoß auf das Grundgesetz, wonach die Vergesellschaftung von Grund und Boden oder Produktionsmitteln gegen angemessene Entschädigung unter Umständen zulässig sein könnte.

Gewerschaftstag der IG Metall

Die Gewerkschaft IG Metall tagt seit Sonntag in Nürnberg. Dort wurde der Vorsitzende der IG Metall, Hofmann, für vier weitere Jahre im Amt bestätigt. 71 Prozent der Delegierten stimmten für Hofmann. 2015 hatte er noch rund 91 Prozent erhalten. Hofmann sitzt als Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten von VW und Bosch. Er war einziger Kandidat für den IG-Metall Vorsitz. Die Gewerkschaft zählt 2,3 Millionen Mitglieder. Am Mittwoch wird eine Grundsatzrede des wiedergewählten Vorsitzenden erwartet. Für Donnerstag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren Besuch angekündigt.