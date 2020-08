Die Aussagen der SPD-Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans zu möglichen Koalitionen im Bund hat eine kontroverse Debatte ausgelöst. Sie halten ein Bündnis mit der Linkspartei oder eines mit den Grünen unter deren Führung für denkbar. Die Linke zeigte sich offen für den Vorschlag. CSU und FDP üben Kritik.

Die SPD-Ko-Vorsitzende Esken schließt eine Koalition mit den Grünen im Bund unter deren Führung nicht mehr aus. Es gehe nicht um Eitelkeit, sondern darum, gute Politik für die Menschen im Land zu machen, sagte sie dem ARD-Fernsehen. Und die SPD sei bereit, in so eine Verantwortung zu gehen, erklärte Esken. Außerdem seien die Sozialdemokraten offen für eine Koalition mit der Linken. Die SPD wolle führende Kraft in einem "progressiven" Regierungsbündnis werden, das den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Mittelpunkt stelle. Dafür biete die derzeitige Koalition mit CDU und CSU keine Grundlage, betonte Esken. Ähnlich hatte sich zuvor auch schon der SPD-Ko-Vorsitzende Walter-Borjans geäußert.



Die Linken-Ko-Vorsitzende Kipping begrüßte die Aussagen und erklärte, für notwendige sozialökologische Veränderungen brauche es Mehrheiten links der Union. CSU-Generalsekretär Blume kritisierte, die SPD sei nun offiziell auf einen strammen Linkskurs eingebogen. FDP-Generalsekretärin Teuteberg erklärte, leistungsbereite Arbeitnehmer hätten in der SPD keine politische Heimat mehr.