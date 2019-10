Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer will heute auf einem Nato-Treffen in Brüssel für die von ihr vorgeschlagene internationale Schutztruppe in Nordsyrien werben. Bisher fielen die Reaktionen zurückhaltend aus.

Wie Kramp-Karrenbauers Sprecher betonte, wird sie dabei nicht im Namen der Bundesregierung auftreten. Es gebe noch keine abgestimmte Position zum Vorschlag der Ministerin.



Nato-Generalsekretär Stoltenberg hatte gestern gesagt, er sei für alle Vorschläge offen, die zu einer politischen Lösung in Syrien führten. Die vereinbarte Feuerpause sei ein erster Schritt. Kramp-Karrenbauer hatte eine international kontrollierte Sicherheitszone in Nordsyrien unter Einbeziehung der Türkei und Russlands vorgeschlagen.

Kujat fordert Europäer zum Handeln auf

Der ehemalige Nato-General Kujat begrüßte die Pläne. Die Europäer müssten sich stärker behaupten und aus ihrer Lethargie aufwachen, sagte er im Deutschlandfunk (Audio-Link). Es sei richtig, mehr für die Stabilität vor der eigenen Haustür zu tun und sich nicht zum Spielball Russlands und der USA zu machen. Denkbar sei eine europäische Truppe innerhalb der Nato.



In Nordsyrien brauche es eine Schutzzone mit einer neutralen Schutzmacht. Nach wie vor sei die Türkei als Aggressor im Land. Auch Russland sollte nicht die neutrale Schutzmacht sein, sagte Kujat.

Trump hebt Sanktionen auf

Unterdessen hat sich die Türkei nach Angaben von US-Präsident Trump zu einer dauerhaften Waffenruhe in Nordsyrien bereit erklärt. Die türkische Führung habe ihn darüber informiert, dass die Kämpfe gestoppt würden, sagte er in Washington. Aus diesem Grund habe er beschlossen, die Sanktionen gegen die Türkei aufzuheben.



Er fügte aber hinzu, dass die Strafmaßnahmen jederzeit wieder eingeführt werden könnten, sollte Ankara seinen Verpflichtungen nicht nachkommen. Trump betonte, er habe auch mit dem Kommandeur der Syrischen Demokratischen Kräfte gesprochen, Abdi. Die SDF wird von der kurdischen YPG-Miliz dominiert, gegen die die Türkei in Nordsyrien vor allem vorging.

Rund 100 IS-Angehörige geflohen

Im Zuge der fast zweiwöchigen türkischen Militäroffensive im Nordosten Syriens sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 176.000 Menschen vertrieben worden. Darunter seien fast 80.000 Kinder, teilte ein UNO-Sprecher in New York mit. In der Region sei zudem wichtige Infrastruktur beschädigt worden.



Seit Beginn der Offensive sind mehr als 100 Angehörige der Terrormiliz IS aus Gefängnissen in Nordsyrien geflohen. Der US-Sonderbeauftragte Jeffrey sagte, man wisse nicht, wo die Häftlinge jetzt seien. Für die Bewachung waren die SDF zuständig.