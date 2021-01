Der bayerische Ministerpräsident Söder hat eine mögliche Impfpflicht für Pflegekräfte ins Spiel gebracht. Hintergrund ist, dass die Impfquote unter Pflegekräften zu niedrig ist.

Der bayerische Ministerpräsident Söder beklagt, dass es unter Pflegekräften zu viel Skepsis gegenüber den Corona-Impfstoffen gebe. Er sagte der Süddeutschen Zeitung, der deutsche Ethikrat sollte deshalb Vorschläge machen, ob und für welche Gruppen eine Impfpflicht denkbar wäre. Gerade in den Pflegeheimen gehe es schließlich um Leben und Tod. Söder sagte, sich impfen zu lassen, sollte als Bürgerpflicht angesehen werden. Er schlug eine staatliche Kampagne vor, an der sich Vorbilder aus Kunst, Sport und Politik beteiligten.



Der CSU-Politiker forderte außerdem eine "nationale Pharma-Allianz", um die Produktion von Impfstoffen zu beschleunigen. Darüber müsse man mit den Pharmakonzernen reden. Wo nötig, müsse der Staat den Unternehmen einen Ausgleich zahlen. Außerdem forderte Söder mehr Einrichtungen, in denen das mutierte Virus nachgewiesen werden kann.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.