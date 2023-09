Rede zur Lage der Union

Kommissionspräsidentin von der Leyen hat eine neue Afrika-Strategie angekündigt. (Philipp von Ditfurth/dpa)

Von der Leyen sagte in Straßburg in ihrer Rede zur Lage der

Europäischen Union, man müsse Afrika gegenüber ebenso an einem Strang ziehen, wie man es bei der Ukraine getan habe. Die Kommissionschefin verwies etwa auf die Serie von Militärputschen in der Sahelzone und auf die Rolle Russlands, das aus dem Chaos Kapital schlage. Auch sei die Region ein fruchtbarer Boden für zunehmenden Terrorismus geworden. All das gefährde Europa unmittelbar, die Sicherheit ebenso wie den Wohlstand.

Von der Leyen betonte, bei der Afrika-Strategie gehe es um eine Kooperation mit rechtmäßigen Regierungen und regionalen Organisationen. Das Ziel sei eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft. Die Kommissionspräsidentin unterstrich, darum werde man mit dem Außenbeauftragten Borrell ein neues Strategiekonzept erarbeiten und beim nächsten EU-Afrika-Gipfel vorlegen.

