Bei den Vorwahlen der US-Demokraten hat sich am sogenannten "Super Tuesday" in vielen Bundesstaaten der ehemalige Vizepräsident Biden durchgesetzt. Damit liegt er vor seinem parteiinternen Rivalen Sanders. Die Entscheidung in Kalifornien steht allerdings noch aus.

Die Vorwahlen in 14 Bundesstaaten gelten als wichtige Vorentscheidung darüber, wer als demokratischer Präsidentschaftsbewerber gegen Donald Trump ins Rennen geht. Biden war Vizepräsident während der Amtszeit von Staatschef Obama. Sanders, der sich selbst als "demokratischen Sozialisten" bezeichnet, steht für einen linken Kurs. Der frühere Bürgermeister von New York, Bloomberg, konnte nur im Außengebiet Amerikanisch-Samoa gewinnen. Die Senatorin Warren verpasste in ihrem Heimatstaat Massachusetts den Sieg.

Biden setzt sich in Texas durch

Der ehemalige US-Vizepräsident Biden erhielt in neun der 14 wählenden Bundesstaaten die meisten Stimmen bei den US-Demokraten, darunter auch in Texas. Insgesamt kann der frühere Vizepräsident demnach bisher auf insgesamt 345 Delegiertenstimmen zählen. Sein Konkurrent Sanders konnte sich bisher 269 Delegiertenstimmen sichern. Noch nicht eingerechnet ist allerdings das Votum aus Kalifornien. Dort liegt Prognosen zufolge Sanders in Führung. Der bevölkerungsreiche Bundesstaat vergibt allein 415 Delegiertenstimmen.



Biden rief seine Anhänger dazu auf, Geschlossenheit gegen das republikanische Lager zu zeigen: "Wir müssen Trump bekämpfen, ohne zu werden wie er."

"Kandidat der Mitte"

Der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit, Beyer, führt den Erfolg Bidens darauf zurück, dass dieser ein "Kandidat der Mitte" sei. Zwar ließen sich mit polarisierendem Auftreten Wähler am Rand gewinnen, sagte Beyer im Deutschlandfunk. Viele Wähler seien das aber leid, die Mitte sehe sich nicht mehr repräsentiert.



Wenn man sich Sanders als Präsidenten vorstelle, werde die transatlantische Zusammenarbeit ähnlich schwierig wie jetzt, meinte der CDU-Politiker. Sanders sei ein Gegner des Freihandels. Beim Thema Wirtschaftsbeziehungen wäre Sanders mindestens so schlimm wie Trump, auch wenn er vielleicht keine Sanktionen einsetzen würde.

Nach dem "Super Tuesday" lichtet sich das Feld

Es wird erwartet, dass sich das Kandidatenfeld nach dem heutigen Tag weiter lichtet. Derzeit sind noch fünf Kandidaten im Rennen - drei Männer und zwei Frauen. Am sogenannten "Super Tuesday" fallen die Entscheidungen in insgesamt 14 Bundesstaaten und dem Außengebiet Amerikanisch-Samoa. Dort hat sich Prognosen zufolge der ehemalige Bürgermeister von New York, Bloomberg, durchgesetzt.



Am "Super Tuesday" werden mehr als ein Drittel der Delegiertenstimmen vergeben, die auf dem Nominierungsparteitag im Sommer über den Präsidentschaftskandidaten der Demokraten entscheiden. Um die Nominierung zu gewinnen, sind letztlich 1.991 Delegiertenstimmen nötig. Auf dem Parteitag entscheidet sich dann endgültig, wer bei der Wahl im November gegen Amtsinhaber Trump antritt.



Die wichtigsten Informationen zum Super Tuesday" in den USA haben wir hier zum Nachlesen zusammengetragen. Welchen Einfluss Kampagnen in den Sozialen Medien im US-Vorwahlkampf haben, können Sie hier lesen. Und welchen Einfluss die Kandidatur von New Yorks ehemaligen Bürgermeister Bloomberg auf den Zuspruch für Joe Biden haben könnte, haben wir hier analysiert.