Vorwahlen in New Hampshire

Bei den Präsidentschaftsvorwahlen der Demokratischen Partei im US-Bundesstaat New Hampshire zeichnet sich ein Sieg des linksgerichteten Senators Sanders ab. Nach Prognosen von US-Medien liegt er uneinholbar in Führung.

Den Zwischenergebnissen zufolge kommt er auf rund 26 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei rangiert der Mitte-Kandidat Buttigieg mit etwa 24 Prozent. Der ehemalige Vizepräsident Biden belegt nur Platz fünf.



Der Unternehmer Yang erklärte seinen Ausstieg aus dem Vorwahlkampf ebenso wie der Senator von Colorado, Bennet. Beide sehen für sich keine reellen Chancen mehr auf eine Präsidentschaftskandidatur. Die erste Vorwahl in Iowa konnte Buttigieg mit einem Vorsprung von 0,1 Prozentpunkten vor Sanders knapp für sich entscheiden.



Bei der Republikanischen Partei in New Hampshire gewann erwartungsgemäß Präsident Trump. Mangels ernsthafter Rivalen stand er bereits kurz nach Schließung der Wahllokale wie in Iowa als Sieger fest.