Super Tuesday

Vorwahlen in vielen US-Bundesstaaten - Biden gewinn in Iowa

In den USA werden beim sogenannten Super Tuesday zahlreiche Vorwahlen von Republikanern und Demokraten für die Präsidentschaftskandidatur abgehalten.Abgestimmt wird in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten. In einigen schließen zur Stunde bereits die Wahllokale. Ein Ergebnis liegt bereits aus Iowa vor, wo per Brief gewählt wurde. Wie erwartet gewann laut der Nachrichtenagentur AP Präsident Biden.