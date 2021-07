Am selben Tag, an dem die Grünen einmal mehr eine Kampagne gegen ihre Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock beklagen, schreibt ihr Bundestagsabgeordneter Oliver Krischer einen bemerkenswerten Satz. Zitat: "Diese Laschet Politik kostet überall auf der Welt – gerade in Kanada – Menschen das Leben", hat der Fraktionsvize der Grünen getwittert und eckte damit an.

Krischer bezog sich darauf, dass der NRW-Landtag mit der Stimme des Ministerpräsidenten und CDU-Vorsitzenden Armin Laschet ein Gesetz verabschiedet hat, wonach die Abstände von Windkraftanlagen zu Wohnhäusern nicht allzu klein sein dürfen. Dies erschwert den Ausbau und treibt den Klimawandel weltweit voran, so die Logik - mithin habe Laschet Tote auf dem Gewissen.

Baerbock kommt nicht aus den schlechten Schlagzeilen

Im Lichte solcher robusten Attacken wirkt es arg mimosenhaft, Rufmordkampagnen "bösartiger Blogger", russische Geheimoperationen, rechte Propagandakriege oder patriarchalische Unterdrückung anzuprangern um zu erklären, warum sich Menschen daran stören, dass Baerbock mit ihren Blößen nicht aus den schlechten Schlagzeilen kommt.

Dabei ist die Erklärung viel einfacher, als dass sich böse Kräfte gegen sie verschworen hätten. Die Grünen-Vorsitzende möchte notorisch mehr sein, als sie ist, und fliegt damit auf. Letztlich bildet dies den Kern, auf den nach ihrem aufgehübschten Lebenslauf auch die abgekupferten Stellen in ihrem Buch zurückzuführen sind. Denn warum ein solches Buch überhaupt schreiben? Ein Studium absolviert, zwei junge Kinder zu Hause, ein fordernder Job in der Spitzenpolitik, gelegentlich im Ausland gewesen, Medienpräsenz ohne Ende und schon mit 40 Jahren die Kanzlerschaft als theoretische Option erreicht: Genügt das nicht? Wieso auch noch dieses Schnellschuss-Werbebuch? Nagte die Denker-Aura des Co-Vorsitzenden Robert Habeck dermaßen an Baerbock, dass sie ebenfalls nach Autorenglanz strebte, auch wenn die Zeitfenster dafür nicht reichten und die eigenen Worte ebenfalls nicht?

Persönliche Angriffe: nichts Neues im Politbetrieb

Wie bedauerlich für sie selbst, aber auch für die Partei. Dabei ist es ganz gleich, ob es sich um eine Kampagne handelt oder nicht. Denn was spräche dagegen, wenn daraus das gezielte Durchleuchten einer Person besteht, die nach einem öffentlichen Amt mit maximaler Macht strebt. Freie Menschen machen so etwas; freie Medien ebenfalls, zum Glück. Die Grünen hätten es auch selbst tun sollen.

Man kann in den persönlichen Angriffen auch schwerlich etwas Neues sehen, es sei denn, man will Legendenbildung betreiben. Oft waren die Vorwürfe entwürdigend und tatsächlich haltlos, anders als bei Baerbock. Helmut Kohl wurde als tumb verleumdet und aufgrund seiner Figur und seiner Frau verspottet. Seine Kritiker fanden sich lustig dabei. Kurt Beck wurde als SPD-Chef regelrecht gemobbt. Als Peer Steinbrück vor einigen Jahren nach der Kanzlerschaft strebte, zelebrierte "das Netz" genüsslich seine Ungeschicklichkeit.

Christian Wulff wurde 2012 zum Rücktritt getrieben. Kaum einer gierte mehr nach seiner Demütigung als Stefan Wenzel, Fraktionschef der Grünen im niedersächsischen Landtag, der die Sache zu einer persönlichen Mission gemacht hatte. Sekundiert wurde er vom Parteipromi Jürgen Trittin, der sich aktuell als Wächter des Anstands gibt.

Die Grünen diskreditieren ihre Kritiker

Ohnehin überrascht die Reaktion der Partei. Baerbocks Abschreiberei oder die ihres Ko-Autors ist ja unbestreitbar und damit auch die Frage der Verantwortung. Sie liegt nicht bei dem, der darauf hinweist. Auch mit welcher Motivation dies geschieht, ist letztlich gleich.



Die Grünen beweisen zudem, dass sie das Lehrbuch der Propaganda ebenfalls kennen. Sie argumentieren auf der Ebene der Gefühle, nicht der Fakten. Sie setzen gezielt irreführende Rhetorik ein. Sie begegnen der Kritik nicht, indem sie auf deren Inhalt eingehen, sondern indem sie Kritiker diskreditieren.

Die Verantwortung liegt auf der eigenen Seite

Nach der letzten Bundestagswahl wähnten sich die Grünen verraten und um die Ämter gebracht, als die FDP aus den Koalitionsverhandlungen ausstieg. Diesmal sehen sie sich erneut kurz vor dem Ziel einer Art Sabotage ausgesetzt, obwohl sie die Macht doch so sehr wollen. In den Herzen wird dies schmerzen. In den Köpfen aber wird die Erkenntnis langsam reifen, dass die Verantwortung auf der eigenen Seite liegt.

