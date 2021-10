Bundesjustizministerin Lambrecht fordert angesichts jüngster Vorwürfe zu Geschäftspraktiken bei Facebook, die sozialen Netzwerke stärker zu regulieren.

Appelle an Verantwortungsbewusstsein und Selbstregulierung reichten nicht aus, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Profitinteressen würden im Zweifel über gesellschaftliche Verantwortung gestellt. Es sei deshalb wichtig, Facebook & Co. Zügel anzulegen und diese stramm anzuziehen, so Lambrecht wörtlich. Auch EU-Binnenmarktkommissar Breton sieht erheblichen Regulierungsbedarf. Derzeit beraten das Europaparlament und der Rat der 27 Mitgliedstaaten über entsprechende Gesetzentwürfe. Breton betonte dazu, die Vorlagen dürften nicht verwässert werden.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.