Katholische Kirche

Ex-Papst Benedikt XVI. und auch Kardinal Marx haben zu zögerlich auf Missstände in der katholischen Kirche reagiert. (Archivbild) (imago / Sven Simon)

Recherchen des Bayerischen Rundfunks legen das nahe. Die Gruppierung "Integrierte Gemeinde" soll über einen langen Zeitraum zahlreiche Mitglieder religiös manipuliert und finanziell ausgebeutet haben. Viele der Betroffenen seien damit in seelische und materielle Nöte geraten. Sowohl der Papst als auch der Kardinal hätten jahrelang davon gewusst, seien aber nicht eingeschritten, so die Vorwürfe.

Benedikt XVI. hatte die Gruppierung 1978 in seiner Zeit als Erzbischof in München offiziell als katholischen Verein anerkannt. Den Recherchen zufolge war er 2003 über fragwürdige Vorkommnisse in der "Integrierten Gemeinde" informiert worden, schritt aber erst 2020 ein. Daran könne er sich nicht erinnern, ließ der frühere Papst dem BR mitteilen. Kardinal Marx löste die Vereinigung nach einer 2019 angeordneten Untersuchung kirchenrechtlich auf.

