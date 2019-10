Auch Bernhard zufolge herrscht unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau-Dora ein "Klima der Angst und Unfreiheit". Wohl deshalb sei auch auf wissenschaftlicher Ebene lange wenig passiert: Nicht selten, dass Bücher zur Veröffentlichung von der Spitze der Gedenkstättenleitung zurückgehalten worden seien. Einen Personalrat gibt es in der Gedenkstätte erst seit einigen Monaten.

Doch keine Vertragsverlängerung für Knigge

Bernard zufolge wird Knigges Vertrag aus Altersgründen nun doch im Frühjahr 2020 enden. Schon lange war nach einem Nachfolger für ihn gesucht worden, zwei Kandidaten hätten aber abgesagt. Die fristlos ausgesprochene Kündigung von Stefan Hördler, Leiter der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora, habe "das Fass zum Überlaufen" gebracht. Hördlers Kündigung ist am Arbeitsgericht anhängig. Zwei Mitglieder aus dem Stiftungsrat hätten sich gegen die Kündigung ausgesprochen, was aber ohne Folgen blieb. "Was (hier) im Stiftungsrat passiert ist, ist ein politischer Skandal", so Bernhard.