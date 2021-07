Migranten sind nach Angaben von Amnesty International in Libyen weiterhin Gewalt, Erpressung und Zwangsarbeit ausgesetzt.

Die Menschenrechtsorganisation bezieht sich in einem Bericht auf Gespräche mit Dutzenden Geflüchteten und Migranten, die in libyschen Internierungslagern untergebracht waren. Die meisten hätten erfolglos versucht, das Mittelmeer zu überqueren. Dem Bericht zufolge beginnen Gewalt und Misshandlung für viele Migranten ab dem ersten Kontakt mit der libyschen Küstenwache auf See. Die EU müsse die Rückführungen in das nordafrikanische Land stoppen, fordert Amnesty International.



Die Organisation sprach für den Bericht zudem mit humanitären Helfern, Menschenrechtlern und Aktivisten und untersuchte Dokumente, Fotos und Videos libyscher Behörden sowie der Vereinten Nationen.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.